Schleusen-Crash an der Mosel Kammern schlagen Alarm, Staatsanwaltschaft ermittelt David Ditzer

dpa 11.12.2024, 16:09 Uhr

i Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes haben begonnen, die Schleuse in Müden zu reparieren. dpa

Der Schaden an der Müdener Moselschleuse kostet etliche Betriebe in Rheinland-Pfalz bares Geld. Jetzt schlagen die Industrie- und Handelskammern Alarm und fordern Tempo bei der Reparatur. Auch die Staatsanwaltschaft ist unterdessen aktiv geworden.

Nach dem folgenschweren Unfall an der Schleuse Müden an der Mosel (Kreis Cochem-Zell) haben sich die Industrie- und Handelskammern Saarland, Trier und Koblenz in einem offenen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) gewandt. Darin fordern sie eine schnelle Reparatur der Schleuse und den raschen Ausbau aller deutschen Moselschleusen mit einer zweiten Schleusenkammer.

