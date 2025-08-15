Ein US-Amerikaner komplettiert das Team des Basketball-Bundesligisten Vet-Concept Gladiators Trier. Bei seiner letzten Station gehörte der Zugang zu den Leistungsträgern.

Trier (dpa/lrs) – Der Kader des Basketball-Bundesligisten Vet-Concept Gladiators Trier ist vollständig. Wie der Aufsteiger noch vor dem offiziellen Trainingsstart mitteilte, wechselt der 24-jährige Dexter Akanno aus der amerikanischen Hochschulliga NCAA nach Trier. Der Zugang unterschrieb den Angaben zufolge einen Vertrag für eine Saison.

Akanno war zuletzt für die Utah State University aktiv. Der US-Amerikaner stand in 34 Spielen knapp 25 Minuten pro Partie auf dem Feld und gehörte zu den Leistungsträgern seines Teams.

Trier-Coach Schneider: Akanno «extrem vielseitig»

«In dem Prozess, das letzte Puzzlestück für unser Team zu finden, haben wir uns Spieler mit sehr unterschiedlichen Profilen angeschaut. In Dexter haben wir einen Spieler gefunden, der extrem vielseitig ist. Sowohl defensiv als auch offensiv wird er uns mit seiner Athletik, seinen Skills und seinem Mindset auf ein neues Level bringen», sagte Triers Headcoach Jacques Schneider.

Trier war in der vergangenen Saison in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen und damit als Standort nach zehn Jahren wieder in die höchste deutsche Spielklasse zurückgekehrt.