Feuer
Kabelbrand sorgt für Stromausfall in Mainzer Uniklinik
Krankenwagen im Einsatz
Zwischenzeitlich musste das Gesamte Gelände der Universitätsmedizin auf Notstrom umgeschaltet werden. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Ein Kabelbrand lässt die Stromversorgung in der Mainzer Uniklinik ausfallen.

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Mainz (dpa/lrs) – Ein Kabelbrand hat einen größeren Stromausfall im Gebäude der Universitätsmedizin in Mainz verursacht. Kurzzeitig sei das gesamte Gelände der Universitätsmedizin am späten Nachmittag stromlos gewesen und musste auf Notstrom umgeschaltet werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf dpa-Nachfrage sagte. In einer Mitteilung der Feuerwehr hieß es weiter, dass die Versorgung der Patienten nicht gefährdet sei.

Den Angaben zufolge werden derzeit keine neuen Patienten in der Uniklinik aufgenommen. Dies betreffe auch die zentrale Notaufnahme. Zwei schwangere Frauen seien vorsorglich in ein anderes Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher weiter. Seinen Angaben zufolge sind insgesamt 80 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Uniklinik Mainz ist das größte Krankenhaus des Landes Rheinland-Pfalz. Nach eigenen Angaben der Klinik werden dort rund 9.000 Menschen beschäftigt und jährlich etwa 395.000 Patienten ambulant und stationär versorgt.

© dpa-infocom, dpa:260926-930-749614/1

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