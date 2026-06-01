Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einem Musikfestival verloren sie plötzlich das Bewusstsein: In Kaiserslautern sind zwei Frauen verletzt worden – womöglich weil ihnen ein Mann eine Substanz in das gemeinsame Getränk gemischt hat. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. Er soll die beiden 44 und 46 Jahre alten Frauen vor dem Vorfall am Samstagabend immer wieder belästigt haben. Das Sicherheitspersonal verwies ihn schließlich des Festivalgeländes, die hinzugerufene Polizei musste den Platzverweis durchsetzen. Nun ermittelt sie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn.

Die Frauen konnten nach ambulanter Behandlung in einer Klinik wieder nach Hause. Welche Substanz womöglich in ihr Getränk gemischt wurde, etwa sogenannte K.o.-Tropfen, ist unklar. Die farb- und geruchlosen Substanzen können innerhalb weniger Minuten wirken und unter anderem zu Gedächtnislücken oder Bewusstlosigkeit führen. Sie werden häufig in Getränken verabreicht, um Opfer handlungsunfähig zu machen – oft im Zusammenhang von sexualisierter Gewalt oder Diebstahl. Das Verabreichen ist in Deutschland strafbar.