A1-Lückenschluss in der Eifel „Wenn die Autobahn kommt, ziehen wir weg“ Dirk Eberz 24.06.2026, 11:10 Uhr

i Ab 2034 soll die Trasse der A1 direkt an dem kleinen Dorf Borler in der Vulkaneifel vorbeiführen. Vom Haus des Ehepaars Rost sind es dann gerade mal 1,5 Kilometer Luftlinie bis zur Autobahn. Entsprechend groß ist der Frust über das Großprojekt. Autobahn GmbH Euskirchen

In Borler ist die Welt noch in Ordnung. Familie Rost hat die Natur direkt hinterm Haus. Rehe, Füchse und Vögel kommen oft bis aufs Grundstück. Doch die Idylle ist bedroht. Bald führt die Trasse der A1 an dem kleinen Dorf in der Vulkaneifel vorbei.

Wenn Frank Rost seine Terrassentür öffnet, kann er den Blick kilometerweit in die Vulkaneifel hinein schweifen lassen. Nur Wald, Wiesen und Pferde, so weit das Auge reicht. Unserer Zeitung hat er ein Foto aus seinem Heimatort Borler zugeschickt, das seinen unverbauten Ausblick in die Landschaft einfängt.







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