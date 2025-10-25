Gewalttätiger Angriff
Junger Mann durch Messerattacke verletzt
In der Innenstadt von Bad Kreuznach kommt es zum Streit. Für einen 19-Jährigen endet er im Krankenhaus.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger ist in Bad Kreuznach bei einem Streit mit einer Personengruppe mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Ein noch unbekannter Täter habe im Verlauf der Auseinandersetzung zugestochen, teilte die Polizei mit. Das Opfer sei am Freitagabend vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Attacke habe zu einem größeren Einsatz in der Innenstadt geführt. Hinweise würden derzeit ausgewertet.

