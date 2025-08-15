Ein Mitarbeiter der Stadt wird am frühen Morgen offenbar ohne Anlass attackiert. Zwei weitere Tatverdächtige sind ermittelt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Überfall auf einen 28-Jährigen in Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 15-Jährigen erhoben. Dem Jugendlichen wird Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die örtliche Anklagebehörde mitteilte. Der Mann war am 10. Juli am frühen Morgen vor dem Rathaus von drei Leuten angegriffen worden – die Tat soll den Ermittlungen zufolge grundlos erfolgt sein.

Zuvor hatte einer der Täter demnach nach einer Zigarette gefragt – als der 28-Jährige verneinte, schlugen und traten die Angreifer ihn. Der 15-Jährige soll ihm anschließend die Geldbörse entwendet haben. Das Opfer war Mitarbeiter der Stadtverwaltung, was den Tätern laut Ermittlungen aber nicht bekannt war.

Das Jugendschöffengericht bestellte einen Pflichtverteidiger. Der Angeklagte sitzt wegen eines anderen Delikts in Untersuchungshaft. Gegen zwei weitere Tatverdächtige wird ermittelt. Das Gericht muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden, ein Verfahrensabschluss wird zeitnah erwartet.