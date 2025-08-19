Mit mehr als 100 km/h rast ein 16-Jähriger im gestohlenen Auto durch St. Ingbert. Die Verfolgungsjagd endet mit einem Unfall.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland hat sich ein minderjähriger Fahrer mit einem gestohlenen Fahrzeug eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Polizistin war in ihrer Freizeit auf den unsicher wirkenden Fahrer aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Überprüfung des Kennzeichens fiel auf, dass das Auto als gestohlen gemeldet wurde.

Die Polizei versuchte, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei kam es zu einer etwa 15-minütigen Verfolgungsjagd durch St. Ingbert, bei der innerorts Geschwindigkeiten von über 100 km/h gefahren wurden, wie es hieß. Zwei Fußgänger gaben demnach an, dem Auto gefährlich nahe gekommen zu sein.

Schließlich sei der 16 Jahre alte Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer mit dem Auto auf einen Mauervorsprung gekracht und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Polizei habe die beiden jedoch kurze Zeit später in der Nähe stellen können. Bei dem Fahrer handelte es sich demnach um einen amtsbekannten Jugendlichen aus dem Saarland, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden hatte.