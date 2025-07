Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Jugendliche sollen in Bad Kreuznach einen obdachlosen Mann attackiert haben. Bei dem Angriff am frühen Donnerstagmorgen soll der 38-Jährige auch mit einer Glasflasche geschlagen worden sein, wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte.

Zunächst soll die Gruppe mit laut Polizei rund sechs Jugendlichen nahe einer Fußgängerzone mit dem Mann in Streit geraten sein. Ein Jugendlicher soll dann mit der Flasche auf den Kopf geschlagen haben, die Flasche sei zu Bruch gegangen. Die Gruppe, in der laut Polizei je zur Hälfte männliche und weibliche Personen waren, sei geflohen. Der 38-Jährige wurde medizinisch behandelt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.