Ausgesetzt und gerettet: Zwei Katzenbabys finden dank junger Helfer und der Bundespolizei ein neues Zuhause – vielleicht sogar bei einer Polizistin.

Bad Kreuznach (dpa) – Aus einer Plastiktüte haben zwei Jugendliche in Bad Kreuznach zwei Katzenbabys gerettet. Die Katzenkinder hätten wohl schon länger in einem kleinen Tierrucksack gesteckt, der in der Tüte unter einem Baum gelegen habe, teilte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mit.

Die Jugendlichen brachten die Fundtiere zur Bundespolizei in Bad Kreuznach. Dort seien die Babys sofort befreit und provisorisch versorgt worden, bevor sie an das Tierheim übergeben worden seien. Die Polizei geht davon aus, dass die Jungtiere an einer Kirche ausgesetzt wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Im Tierheim bekamen die Kätzchen die Namen der Beamten, die sie brachten: «So heißen sie nun Julian und Anna-Sophie», schrieb die Bundespolizei. Und: Möglicherweise könnten die beiden sogar bei der Bundespolizistin ihr neues Zuhause finden. «Sie war sowieso auf der Suche nach einer Haustierkatze», sagte eine Sprecherin.