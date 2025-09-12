Der neue RZ-Podcast „überLeben“ will die Themen Tod und Trauer sichtbar machen. In Folge zwei geht es um Glauben. Welche Rolle spielt die Kirche beim Thema Tod? Pfarrerin Marina Brilmayer ist zu Gast. Sie engagiert sich für Kinder und Jugendliche.

Redakteurin Nina Borowski (39) ist Leiterin Digitales bei der Rhein-Zeitung. Hier spricht sie über sich selbst – und über ein Herzensprojekt:

In der zweiten Folge des RZ-Podcasts „überLeben“ habe ich Pfarrerin Marina Brilmayer zu Gast. Sie sprüht vor Lebensfreude und Energie und sie brennt für das, was sie tut. Sie sagt selbst, dass der Pfarrberuf für sie der schönste Beruf der Welt ist. Im Podcast reden wir über die Rolle der Kirche beim Thema Tod – früher und heute. Und wir sprechen über Trauer bei Kindern und Jugendlichen. Marina Brilmayer engagiert sich nicht nur sehr für Kinder und Jugendliche, sondern ist selbst auch Mutter von drei Kindern. Sie erzählt von ihrer eigenen Erfahrung, wenn ein Großelternteil plötzlich stirbt. Was kann man als Eltern tun?

Die Idee für diesen Podcast entstand aus meiner eigenen Geschichte. Nach dem Tod meiner Mutter vor einigen Jahren hatte ich unglaublich viele Fragen. Es gab einige Momente, in denen ich mich überfordert gefühlt habe. Ich habe gemerkt, dass der Tod für viele nach wie vor ein Tabuthema ist. Viele können oder wollen nicht darüber reden. Mir ging es nicht anders. Dabei habe ich durch meine eigene Geschichte, oder vielmehr durch unsere – die von meiner Mutter und mir – gemerkt: Die Themen Tod und Trauer betreffen uns alle und werden leichter, wenn man darüber spricht. Und genau das tun wir in diesem Podcast.

In Folge eins „Mama ist tot“ spreche ich mit meiner Kollegin Celina de Cuveland über unsere Geschichten. Wir sprechen über unsere Verluste und das, was bleibt.

Meine weiteren Gesprächspartnerinnen im Podcast „überLeben“ sind eine Bestatterin, eine Palliativ-Care-Fachkraft, eine Medizinerin, eine Krankenschwester und eine Trauerbegleiterin. Neben ihren beruflichen Erfahrungen bringen alle meine Gesprächspartnerinnen auch ihre persönlichen Erlebnisse mit ein. Denn sie sind alle auch selbst Töchter und Mütter.

„überLeben“ – die Folgen

Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. – Folge 1: „Mama ist tot“ – Celina de Cuveland und Nina Borowski sprechen über ihre Erfahrungen. (online)

- Folge 2: „Der schönste Beruf der Welt“ – Pfarrerin Marina Brilmayer. (online)

- Folge 3: „Damit man weiß, was kommt“ – der Letzte-Hilfe-Kurs von Daniela Kiefer-Fischer. (19. September)

- Folge 4: „Am Ende passiert etwas Magisches“ – Medizinerin und Krankenschwester (Louise Kastor und Corinna Grosch). (26. September)

- Folge 5: „Wir sind einfach da“ – Bestatterin Ava Rasper. (3. Oktober)

- Folge 6: „Es gibt kein richtig oder falsch“ – Trauerbegleiterin Gabriela Munsch. (10. Oktober)