Elektronische Patientenakte: Infovideo ist online

Bei der Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) gibt es noch viele Fragen. In einem Vortrag unserer Zeitung haben Experten erklärt, wie Patienten das Angebot nutzen können. Der Abend wurde aufgezeichnet, das Video ist jetzt kostenlos abrufbar.

Die elektronische Patientenakte (ePA) soll die medizinische Versorgung vereinfachen, indem sie alle wichtigen Gesundheitsdaten digital an einem Ort bündelt. Sie ermöglicht es Patienten, ihre Daten selbst zu verwalten und Ärztinnen und Ärzten sowie anderen Behandlern bei Bedarf schnell und sicher zugänglich zu machen. Seit Jahresbeginn ist die ePA für gesetzlich Versicherte in Deutschland eingerichtet – doch es gibt noch Unsicherheiten: Wie genau funktioniert der Datenschutz? Wer darf wann auf die Daten zugreifen?

i Gut besucht war der Vortrag "Die elektronische Patientenakte verständlich erklärt" im Koblenzer Druckhaus unserer Zeitung. Der Abend wurde aufgezeichnet, das Video ist jetzt online abrufbar. Carlos Alexandre

Auf diese und viele Fragen mehr sind Experten aus dem Gesundheitswesen bei einem kostenlosen Vortrag unserer Zeitung eingegangen – dieser Vortrag ist auf unserer Plattform rz-forum.de ﻿ nun kostenfrei als Video abrufbar. Erläutert wird, wie Nutzer der ePA Gesundheitsdaten verwalten, Therapien koordinieren und unnötige Doppeluntersuchungen vermeiden können. Zudem wurden Unterstützungsangebote der Medienanstalt Rheinland-Pfalz speziell für ältere Menschen vorgestellt. red