Medienkompetenz fördern Jugendliche gegen rechte Inhalte im Netz stärken 26.11.2024, 14:56 Uhr

i Der Algorithmus auf Tiktok bevorzugt populistische Inhalte, erklärt Medienwissenschaftler Stefan Meier. Junge Menschen informieren sich stark über Soziale Medien. Ihre Medienkompetenz über Projekte zu stärken, sei wichtig. Hannes P Albert/dpa

Junge Menschen informieren sich im Netz. Visuelle Angebote sind stark gefragt, vor allem Soziale Medien, sagt Medienwissenschaftler Stefan Meier. Doch auf Tiktok bevorzugt der Algorithmus populistische Inhalte. Es gilt, Medienkompetenz zu stärken.

Rechte Kräfte waren etablierten Parteien in der Online-Kommunikation schon immer einen Schritt voraus, sagt Stefan Meier, außerplanmäßiger Professor im Lehrbereich Medienwissenschaft am Institut für Kulturwissenschaft der Uni Koblenz. Dieser Vorsprung zeigt sich auch in Sozialen Medien wie Tiktok, die von jungen Menschen stark genutzt werden.

