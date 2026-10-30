Seit Jahrzehnten unterhält der Künstler sein Publikum - ob als Entertainer oder Parodist. Bei der Auszeichnung steht aber etwas anderes im Fokus.

Trier (dpa/lrs) – Der Entertainer und Parodist Jörg Knör wird mit dem Kaiser-Augustus-Orden 2027 der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) ausgezeichnet. Er erhalte die mit 5555,55 Euro dotierte Ehrung für sein soziales Engagement, teilte die ATK in Trier mit. Die Auszeichnung werde Knör bei einer Gala am 9. Januar 2027 in Trier verliehen.

Knör zähle zu Deutschlands bekanntesten Parodisten und Entertainern: Er begeistere sein Publikum und habe «dabei immer auch Menschen fest im Blick, die oftmals aus dem Blickfeld der Gesellschaft geraten», teilte ATK-Präsident Andreas Peters mit.

Seit vielen Jahren engagiere Knör (67) sich für soziale Projekte und wohltätige Zwecke – ob in der Obdachlosenhilfe oder bei der Unterstützung schwerstkranker Kinder und ihren Familien.

Entertainer folgt auf Comedian

Der Orden ist laut ATK kein Karnevalsorden: Er ehre «Persönlichkeiten, die trotz persönlichen Erfolgs andere Menschen, die vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, nicht vergessen haben».

Der Orden wird seit 1994 verliehen und soll an den Gründer der Stadt Trier, Kaiser Augustus, erinnern. Zu bisherigen Preisträgern gehören zudem Joey Kelly, Johannes B. Kerner, Günther Jauch, Verona Pooth, Alfred Biolek und Marcel Reif. Zuletzt wurde Comedian Matze Knop geehrt.