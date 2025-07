Germersheim (dpa/lrs) – Die Nolte Möbel GmbH & Co. KG in Germersheim (Pfalz) hat ihren regulären Geschäftsbetrieb eingestellt. Das teilte der Insolvenzverwalter der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach finden nur noch Abwicklungs- und Reklamationstätigkeiten statt. Im Juli seien noch rund 30 Mitarbeitende beschäftigt. Ab August werde die Zahl auf etwa 15 Menschen reduziert, die verbleibende Aufgaben bis Jahresende übernehmen sollen.

Parallel läuft der Verkauf des maschinellen Anlagevermögens an. Damit endet die Produktion des traditionsreichen Schlafzimmermöbelherstellers.

Nolte Möbel hatte im Mai angekündigt, die Produktion schrittweise zurückzufahren. Grund war eine erwartete Finanzierungslücke im Sommer, die sich nach Unternehmensangaben nicht mehr schließen ließ. Der Insolvenzverwalter hatte mit Zustimmung des Gläubigerausschusses beschlossen, die Produktion an die Auftragssituation anzupassen. Die Lieferung aller bestätigten Kommissionen sei aber gesichert, hieß es.

«Fortbestand ohne Investor nicht zu sichern»

Seit Juli nimmt Nolte Möbel keine neuen Aufträge mehr an. In den kommenden Wochen sollen bestehende Kundenaufträge abgewickelt und ausgeliefert werden. Der 2023 eingeleitete Insolvenzprozess hatte es dem Unternehmen zunächst ermöglicht, weiter als Lieferant am Markt zu bestehen. Über rund 18 Monate hinweg konnten demnach etwa 230 Arbeitsplätze erhalten werden.

«Ohne Investor ist der Fortbestand nicht zu sichern», hatte der Insolvenzverwalter mitgeteilt. Ein Insolvenzplan sei nur mit einem Kapitalgeber realisierbar – dieser habe sich trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden. Eine schwache Nachfrage im Bereich Schlafzimmermöbel habe die Situation zusätzlich verschärft. Ein deutlicher Rückgang des Auftragseingangs über mehrere Wochen habe den Fortbestand der Produktion unmöglich gemacht.