Innenminister will Landesarchäologen rauswerfen

Im Archäologie-Skandal hat das Oberverwaltungsgericht Lücken in der Beweisführung gegen den leitenden Beamten festgestellt. Er soll nun wieder sein volles Gehalt bekommen. Der Innenminister hält ihn trotzdem für einen Fälscher.
Lesezeit 2 Minuten
Ein leitender Beamter der rheinland-pfälzischen Landesarchäologie soll in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Ausgrabungen absichtlich falsch datiert und der Öffentlichkeit präsentiert haben. Das wirft das rheinland-pfälzische Innenministerium dem Mitarbeiter vor – und will ihn deshalb aus dem Staatsdienst entfernen.