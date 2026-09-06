Glimpflicher Ausgang
In Windeln zum Bahnhof – Kleinkinder wollen «Schuhe kaufen»
Polizei
Die Polizei übergab die kleinen Ausreißer an ihre Eltern. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Zwei Kleinkinder auf Wanderschaft: Mit Windeln und Decken machen sie sich am frühen Morgen auf zum Bahnhof. Ihr Plan: «neue Schuhe kaufen». Der Ausflug in Rheinland-Pfalz endet glimpflich.

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Rülzheim (dpa) – In Decken gehüllt und nur mit Windeln an – so haben sich zwei Kleinkinder früh am Morgen auf den Weg zum Bahnhof Rülzheim in Rheinland-Pfalz gemacht. Dort bemerkten Passanten die beiden zwei und drei Jahre alten Kinder und verständigten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen hätten sie am Samstagmorgen unbemerkt die Wohnung verlassen, während die Eltern geschlafen hätten, teilte die Polizei mit. Befragt nach ihrem Ziel gaben die kleinen Ausreißer an, sie wollten «neue Schuhe kaufen».

Die Kinder seien wohlauf gewesen, vermutlich habe es sich um «einen witzigen Einfall» der beiden gehandelt, der zum Glück gut ausgegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. Nach der Überprüfung wurden sie an ihre Eltern übergeben, deren Wohnung «nur einen Katzensprung» von dem Bahnhof entfernt ist, wie der Polizeisprecher sagte. Das Jugendamt sei über den Vorfall informiert worden.

© dpa-infocom, dpa:260906-930-640627/1

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