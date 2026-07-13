Zeitgleich kommen sie wenige Tage nach der Flut als Helfer ins Ahrtal. Noch kennen sie sich nicht. Doch schnell steht fest: Diese Verbindung ist besonders. Eine Kennenlerngeschichte zwischen Alltag und absolutem Ausnahmezustand.
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Ein riesiger Keller. Schlamm. Alles ist voll mit Schlamm. Daran erinnert sich Laura Rudolph heute. Fünf Jahre sind seit der Flutkatastrophe vergangen. Als die junge Frau in dem Keller in Bad Neuenahr steht, sind es gerade einmal eineinhalb Wochen. Es ist der 23.