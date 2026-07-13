Hochwasser im Ahrtal
Als Fluthelfer gekommen, verliebt – und geheiratet
Gemeinsam fahren sie mit einer Gruppe freiwilliger Helfer von Nordrhein-Westfalen ins Ahrtal, um dort nach der Flutkatastrophe a
Gemeinsam fahren sie mit einer Gruppe freiwilliger Helfer von Nordrhein-Westfalen ins Ahrtal, um dort nach der Flutkatastrophe anzupacken. Laura und Norbert Rudolph kennen sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch schon am ersten Tag steht fest: Ihre Verbindung ist besonders. 2023 heiraten sie standesamtlich, 2024 kirchlich - im Ahrtal.
Archiv Laura Rudolph

Zeitgleich kommen sie wenige Tage nach der Flut als Helfer ins Ahrtal. Noch kennen sie sich nicht. Doch schnell steht fest: Diese Verbindung ist besonders. Eine Kennenlerngeschichte zwischen Alltag und absolutem Ausnahmezustand.

Lesezeit 4 Minuten
Ein riesiger Keller. Schlamm. Alles ist voll mit Schlamm. Daran erinnert sich Laura Rudolph heute. Fünf Jahre sind seit der Flutkatastrophe vergangen. Als die junge Frau in dem Keller in Bad Neuenahr steht, sind es gerade einmal eineinhalb Wochen. Es ist der 23.
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