Mainz (dpa/lrs) – Weniger Vereine, aber mehr Mitglieder – darunter vor allem ältere Personen. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz wächst weiter und hatte zum Stichtag 1. Januar 2026 insgesamt 1.477.931 Mitglieder. Das sind 20.221 (1,4 Prozent) mehr als im Vorjahr, wie der LSB mitteilte. «Damit wächst der Vereinssport im Land bereits das dritte Jahr in Folge und nähert sich weiter den historischen Höchstständen zu Beginn der 2000er Jahre an», hieß es in einer Pressemitteilung.

Erstmals «diverse» Mitglieder erfasst

Die Zahl der Vereine sank um 33 auf 5.688. Die Zuwächse bei den weiblichen Mitgliedern sind etwas höher als bei den Männern. Erstmals konnten die Mitglieder der Sportbünde in der Angabe des Geschlechts «divers» auswählen. Insgesamt haben davon 264 Sporttreibende über alle Altersklassen hinweg Gebrauch gemacht.

Auffällig war laut Landessportbund die gestiegene Mitgliederzahl bei Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren – und bei den über 60-Jährigen: Diese wuchs um 8.621 Personen (2,7 Prozent) auf nunmehr 323.989.