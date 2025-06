Der Schwimmverband Rheinland hat eine Petition gestartet, um das rheinland-pfälzische Sportfördergesetz zu reformieren. Bisher blieb der Schwimmsport - im Gegensatz zu anderen Sportarten - nämlich außen vor, was die Nutzung von Sportstätten zu einheitlichen und fairen Konditionen angeht. Und das, obwohl es beim Schwimmen nicht nur um Spiel und Spaß geht, wie die zahlreichen Badeunfälle jedes Jahr zeigen.

Besonders wichtig ist es, dass Kinder das Schwimmen lernen. Schulen erfüllen diesen Bildungsauftrag schon lange nicht mehr. Ob Lehrermangel oder Ängste und Bewegungsdefizite seitens der Kinder – die Hürden, an denen der Bildungssektor scheitert, müssen von außerschulischen Schwimmvereinen überwunden werden.

Zulasten der Kinder

Doch diese kommen an ihre Belastungsgrenze. Die Nachfrage ist so hoch, dass es die Kinder erst nach Monaten von der Warteliste ins Becken schaffen. Wenn es denn überhaupt genug Schwimmbäder gibt, in denen das möglich ist. Dass aufgrund der mangelnden Berücksichtigung im Sportfördergesetz jede einzelne Kommune beliebig entscheiden kann, welche Gebühren für die Nutzung der Schwimmbäder fällig sind, fällt den Vereinen zusätzlich zur Last.

Mancherorts ist die Badnutzung kostenfrei, andernorts utopisch teuer. Die Konsequenz: Die Kurspreise steigen, oder die Schwimmstunden werden reduziert – beides zulasten der Kinder. Und das, obwohl es hier um viel mehr als ein Hobby geht, sondern im Zweifel um Leben und Tod.

Natürlich ist der Betrieb von Schwimmbädern kostspieliger als bei anderen Sportstätten. Den Vereinen die Nutzung der Bäder günstiger oder gar kostenfrei zu ermöglichen? Für viele Kommunen ist das sicherlich eine finanzielle Belastung. Doch hier monetäre Argumente über Menschenleben zu stellen, ist eine fahrlässige Entscheidung, die es zu überdenken gilt.