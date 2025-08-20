Rheinland-Pfalz und das Saarland gelangen laut DWD vorübergehend in den Einflussbereich eines Tiefs über Frankreich, bevor erneut Hochdruckeinfluss mit kühler Nordseeluft wetterbestimmend wird.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wetter wird heute im Süden unbeständig, ansonsten können sich die Menschen weiter über ruhiges Sommerwetter freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts fällt etwa südlich einer Linie Südeifel-Worms aus dichter Bewölkung zeitweise Regen, vor allem an der Saar. Ansonsten bleibt es meist heiter. Die Höchstwerte erreichen zwischen 22 Grad an der Saar und bis 29 Grad im Rhein-Main-Gebiet.

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel im Süden stärker bewölkt und vor allem an der Grenze zu Frankreich fällt anfangs noch etwas Regen. Sonst ist es laut DWD wechselnd bewölkt und meistens trocken. Die Temperaturen klettern auf 21 bis 26 Grad, in der Eifel bleibt es mit bis zu 19 Grad kühler.