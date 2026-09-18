Wohnortnah, ambulant und stationär: Eine neue medizinische Einrichtung ist in Wadern geplant. Welche Details bekannt sind.

Wadern/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Wadern im Nordsaarland soll ein neues medizinisches Versorgungszentrum entstehen, das die ambulante Behandlung der Menschen vor Ort verbessert. Hinzukommen sollen stationäre Angebote aus den Bereichen Innere Medizin und Geriatrie sowie Übergangs- und Kurzzeitpflege, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit.

«Ich freue mich, dass wir mit den Knappschaft Kliniken einen Träger gefunden haben, der ein solches Angebot gemeinsam mit uns umsetzen möchte», teilte Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) mit. Mit der Vereinbarung könnten die Planungen in die nächste Phase gehen. Dazu gehörten Grunderwerb und Erschließung, Bauleitplanung und Bauplanung.

«Der geplante Standort in Wadern bietet die Chance, ambulante, stationäre und präventive Angebote sinnvoll zu bündeln und so eine tragfähige Versorgungsstruktur für die Menschen im Nordsaarland aufzubauen», teilte Stephan Kolling als Geschäftsführer der Knappschaft Kliniken Saar GmbH mit.

Erst vor wenigen Wochen haben sich die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft über die Rahmenbedingungen der Finanzierung für diese neue Versorgungsform geeinigt.