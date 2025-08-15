Auf einer Straße im Landkreis Neuwied liefern sich Autofahrer ein illegales Rennen. Am Ende gibt es einen Crash. Was bisher bekannt ist.

Neustadt (Wied) (dpa) – Ein illegales Autorennen ist im Landkreis Neuwied am Donnerstagabend mit einem Unfall zu Ende gegangen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, wie die Polizei mitteilte. Auf einer Landesstraße in Neustadt (Wied) hätten sich mehrere Fahrzeuge ein Rennen geliefert, sich gegenseitig rasant überholt und dabei auch unbeteiligte Wagen gefährdet. Die Polizei setzt nun darauf, dass sich Augenzeugen melden. Weitere Details waren zunächst nicht zu erfahren.