Angesichts der Missstände an den rheinland-pfälzischen Schulen, über die unsere Zeitung berichtet, fordert unser Landeskorrespondent vom Bildungsminister große, mutige Veränderungen: „Ihre Schonfrist ist lange vorbei. Kommen Sie endlich ins Handeln.“
Es gibt Telefonate, bei denen selbst gestandene Redakteure aus allen Wolken fallen. Ein solches war das längere Telefongespräch mit der Lehrerin der Koblenzer Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus. Das, was die Pädagogin ruhig und glaubhaft schilderte, sollte mindestens alle Akteure in der Bildungspolitik aufhorchen lassen.