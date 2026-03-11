Treue Fans trotz Krisenmodus Canyon-Kunden zeigen ihre persönlichen Rad-Geschichten Tim Kosmetschke 11.03.2026, 12:45 Uhr

i Bernd Hammer und eines seiner Canyon-Bikes. Der Fahrradfan aus Ransbach-Baumbach hält gern auf der Lahnbrücke in Bad Ems an, um ein Selfie zu schießen. Der Marke Canyon fühlt er sich verbunden - wie viele Leserinnen und Leser, die unserem Aufruf gefolgt sind und Fotos sowie Erlebnisse eingesandt haben. Bernd Hammer

Vom Westerwald bis zum Nordkap: Während der Fahrradhersteller Canyon vor einem massiven Stellenabbau steht, teilen langjährige Kunden ihre emotionalen Erlebnisse. Die Einsendungen unserer Leser zeigen, wie tief die Marke in der Region verwurzelt ist.

Für viele Kunden ist Canyon mehr als nur der Markenname, der auf ihrem Fahrrad steht. Vor allem für Fahrradbegeisterte aus Koblenz und dem nördlichen Rheinland-Pfalz scheint dies zu gelten. Es gibt eine Verbindung zum Hersteller, der in wirtschaftliche Turbulenzen geraten ist, und zu seinen Produkten.







Artikel teilen

Artikel teilen