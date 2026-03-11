Vom Westerwald bis zum Nordkap: Während der Fahrradhersteller Canyon vor einem massiven Stellenabbau steht, teilen langjährige Kunden ihre emotionalen Erlebnisse. Die Einsendungen unserer Leser zeigen, wie tief die Marke in der Region verwurzelt ist.
Lesezeit 4 Minuten
Für viele Kunden ist Canyon mehr als nur der Markenname, der auf ihrem Fahrrad steht. Vor allem für Fahrradbegeisterte aus Koblenz und dem nördlichen Rheinland-Pfalz scheint dies zu gelten. Es gibt eine Verbindung zum Hersteller, der in wirtschaftliche Turbulenzen geraten ist, und zu seinen Produkten.