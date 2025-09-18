Zu wenig Geld Droht dem A1-Lückenschluss das Aus? Bernd Wientjes 18.09.2025, 16:20 Uhr

i Bei Kelberg endet der Ausbau der A1 in der Eifel. Thomas Frey/dpa

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat bisher den Eindruck vermittelt, der A1-Lückenschluss sei reine Formsache. Aber: Für viele Autobahnprojekte fehlt Geld. Was heißt das für die A1 in der Eifel?

„Sobald wir grünes Licht haben, werden die Bagger rollen.“ Das sagte der aus der Eifel stammende Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Ende August bei einem Termin in Kelberg. Gemeint ist der A1-Lückenschluss. Sobald Baurecht vorläge, könnten in spätestens zwei Jahren die Arbeiten beginnen.







