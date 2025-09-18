Cold Case „Aktenzeichen“ liefert neue Spur zu Amys Mörder 18.09.2025, 18:00 Uhr

i Amy Lopez mit ihrem Vater Robert Rimbau: Zum Abschluss ihres Studiums schenkt er seiner Tochter eine Europareise, von der sie nie zurückgekehren wird. Auf der Festung Ehrenbreitstein wird die 24-Jährige am 26. September 1994 vergewaltigt und ermordet. Ihr Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Robert Rimbau

Am 26. September 1994 wird die US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und ermordet. Über „AktenzeichenXY... ungelöst“ versucht die Mordkommission Koblenz, den Täter 31 Jahre später noch zu finden. Die Resonanz ist groß.

Koblenz/München. Es wird ein langer Arbeitstag. Bis 22.30 Uhr nehmen Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder und ihre Kollegin aus der Koblenzer Mordkommission am Mittwochabend nach der ZDF-Sendung „AktenzeichenXY... ungelöst" Anrufe entgegen.







