Am 26. September 1994 wird die US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und ermordet. Über „AktenzeichenXY... ungelöst“ versucht die Mordkommission Koblenz, den Täter 31 Jahre später noch zu finden. Die Resonanz ist groß.
Koblenz/München. Es wird ein langer Arbeitstag. Bis 22.30 Uhr nehmen Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder und ihre Kollegin aus der Koblenzer Mordkommission am Mittwochabend nach der ZDF-Sendung „AktenzeichenXY... ungelöst“ Anrufe entgegen.