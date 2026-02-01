Nach EU-Freihandelsabkommen IHKs im Land sehen in Indien zentralen Zukunftspartner 01.02.2026, 12:55 Uhr

i Mit dem kürzlich beschlossenen Freihandelsabkommen sollen die EU-Warenausfuhren nach Indien bis 2032 verdoppelt werden. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Die EU und Indien wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen. Das hierzu abgeschlossene Freihandelsabkommen bewerten die Industrie- und Handelskammern im Land als „starkes Signal“. Worin genau sie die Chancen für die Wirtschaft sehen.

Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz haben positiv auf das kürzlich abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien reagiert. „Das Abkommen mit Indien ist ein starkes Signal für offene Märkte, strategische Partnerschaften und wirtschaftliche Resilienz“, sagt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz.







Artikel teilen

Artikel teilen