IHK-Umfrage: Unternehmen suchen neue Gewerbeflächen

Viele Unternehmen, die expandieren wollen, haben Probleme, geeignete Gewerbeflächen zu finden. Auch in unserer Region sind zahlreiche Firmen betroffen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK), an der mehr als 700 Unternehmen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz teilgenommen haben.

Die Befragung ergab, dass fast die Hälfte der Betriebe in den kommenden zwei bis vier Jahren zusätzliche Flächen benötigt. 20 Prozent von ihnen sind bereits im kommenden Jahr auf eine Erweiterung angewiesen. Vorrangig werden Flächen für die Nutzung als Lager-, Büro oder Verwaltungsräume gesucht. Ebenfalls sehr gefragt sind Stellplätze für Autos oder Lastkraftwagen (Lkw). Die meisten Betriebe sind laut IHK Koblenz auf der Suche nach eher kleinen Flächen von bis zu 5000 Quadratmeter. Ein leistungsstarker Internetzugang und eine Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur, besonders an Autobahnen, würden einen guten Standort ausmachen. Zudem suchen viele Unternehmen nach Flächen, die bereits erschlossen sind und in der Nähe des bestehenden Standorts liegen.

„Eine zügige Ausweisung neuer Flächen und der Abbau bürokratischer Hürden sind essenziell, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region langfristig zu sichern.“

Fabian Göttlich, Geschäftsführer der Interessenvertretung, IHK Koblenz

Von den Unternehmen, die zusätzliche Flächen brauchen, gab mehr als die Hälfte an, diesen Bedarf nicht mit dem bestehenden Angebot decken zu können. Das könnte schwerwiegende Folgen für die Region haben: Während 36 Prozent der Unternehmen ihre Wachstumspläne aufgeben, überlegen fast 50 Prozent, teilweise oder sogar ganz auf andere Standorte umzusteigen. Weitere 7 Prozent müssten sogar erwägen, ihren Betrieb zu schließen.

Lediglich der Landkreis Birkenfeld „fällt etwas aus dem Raster“, wie die IHK auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Insbesondere das Gewerbegebiet „Ökompark Heide-Westrich“ an der Autobahn 62 sei dafür verantwortlich, dass der Kreis Unternehmen mehr Flächen bieten könne als andere Landkreise.

Das zeigt auch die Umfrage der IHK: Die Zahl der Betriebe, die keine geeigneten Gewerbeflächen finden, lag im Kreis Birkenfeld nur bei 36 Prozent – und nicht wie bei den übrigen Landkreisen bei 55 Prozent. Knapp über ein Viertel der Firmen gab an, dass im Kreis Birkenfeld geeignete Flächen vorhanden seien. Zudem gab keines der Unternehmen im Kreis an, akuten Flächenbedarf zu haben – ein Einzelfall in der Umfrage.

IHK fordert: Politik soll Unternehmen besser unterstützen

Die befragten Unternehmen bemängeln die Unterstützung seitens Politik und Verwaltung. Der bürokratische Aufwand sei zu hoch, und Wartezeiten seien zu lang. „Eine zügige Ausweisung neuer Flächen und der Abbau bürokratischer Hürden sind essenziell, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region langfristig zu sichern“, betont Fabian Göttlich, Geschäftsführer Interessenvertretung der IHK Koblenz. Darüber hinaus sei eine bessere Kommunikation und Information vonseiten der Politik wünschenswert. Wolle man den Flächenbedarf nachhaltig decken und den Unternehmen Wachstumschancen bieten, müsse man neue Gewerbeflächen so schnell wie möglich ausweisen und erschließen.

So werden Flächen erschlossen

Um ein Grundstück nutzen und bebauen zu können, muss es zuerst erschlossen werden. Die Schritte der Erschließung müssen in der Regel stattgefunden haben, bevor eine Baugenehmigung erteilt wird. Sie umfassen die Anbindung an Versorgungsnetze wie Strom, Wasser, Gas und Abwasser sowie an das Verkehrsnetz, also Zufahrtsstraßen und Gehwege. Sollen Gewerbeflächen also so schnell wie möglich für Unternehmen nutzbar sein, ist es wichtig, dass sie bereits erschlossen sind. red