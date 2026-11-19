Die dritte Verhandlungsrunde brachte keine Annäherung, nun weitet die IG Metall die Warnstreiks aus. Was die Gewerkschaft von den Arbeitgebern verlangt – und woran die Gespräche haken.

Frankfurt/Main (dpa) – Die IG Metall startet auch im Tarifgebiet Mitte ihre ganztägigen Warnstreiks. Beschäftigte in zunächst 13 ausgewählten Unternehmen im Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz sollen die Arbeit den ganzen Tag über ruhen lassen, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilt. Die Firmennamen will die Gewerkschaft erst mit dem Beginn der Aktionen nennen.

In einzelnen Betrieben starten die Streiks bereits an diesem Donnerstag. Für den Freitag sind zudem größere Kundgebungen im saarländischen Homburg und in Koblenz geplant. Für Montag und Dienstag hat der Bezirk weitere ganztägige Warnstreiks angekündigt. Im separat verhandelten Tarifgebiet Thüringen waren für Freitag keine Ganztages-Warnstreiks geplant.

Eindeutige Voten für Eskalation

Vorausgegangen sind Abstimmungen unter den Gewerkschaftsmitgliedern in den jeweils für den Streik vorgesehenen Betrieben. Diese Voten seien sehr eindeutig ausgefallen, die Metallerinnen und Metaller hätten sich für die nächste Eskalationsstufe ausgesprochen. Ziel sei es, die Arbeitgeber in den festgefahrenen Verhandlungen zum Einlenken zu bewegen, betonte der Bezirksleiter und Verhandlungsführer Jörg Köhlinger.

Diese ganztägigen Warnstreiks sind laut Satzung an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Finanzen der Gewerkschaft belasten. Anders als bei den bislang veranstalteten kurzen Arbeitsniederlegungen hätten Mitglieder bei einer Teilnahme Anspruch auf Streikgeld aus der Streikkasse.

Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des größten Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

Bisher keine Annäherung in den Betrieben

Die dritte Verhandlungsrunde hatte keine Annäherung gebracht. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. Dieses Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde. Sie wollen zudem Vereinbarungen auf Betriebsebene ermöglichen, um künftige Investitionen abzusichern. Die IG Metall verlangt dafür nachprüfbare Zusagen der Unternehmen.