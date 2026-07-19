IHK Koblenz: Duale Ausbildung braucht mehr Anerkennung
Mit dem bald beginnenden neuen Ausbildungsjahr rückt erneut das duale System in den Fokus. Die aktuelle IHK-Azubi-Umfrage aus Rheinland-Pfalz liefert ein klares Bild – doch die gesellschaftliche Wahrnehmung hinkt hinterher.
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Die duale Ausbildung gilt als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Laut der zweiten rheinland-pfälzischen IHK-Azubi-Umfrage funktionieren Betriebe und Ausbildungsbedingungen besser denn je. Auszubildende lernen unter realen Bedingungen, übernehmen früh Verantwortung und haben verlässliche Übernahmechancen, skizziert auch Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK KoblenzTrotz dieser stabilen Basis ...