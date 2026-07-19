Blick in die RLP-Wirtschaft IHK Koblenz: Duale Ausbildung braucht mehr Anerkennung 19.07.2026, 15:01 Uhr

i Nach der Schule steht für viele Jugendliche die Entscheidung an: Studium oder Berufsausbildung? Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Mit dem bald beginnenden neuen Ausbildungsjahr rückt erneut das duale System in den Fokus. Die aktuelle IHK-Azubi-Umfrage aus Rheinland-Pfalz liefert ein klares Bild – doch die gesellschaftliche Wahrnehmung hinkt hinterher.

Die duale Ausbildung gilt als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Laut der zweiten rheinland-pfälzischen IHK-Azubi-Umfrage funktionieren Betriebe und Ausbildungsbedingungen besser denn je. Auszubildende lernen unter realen Bedingungen, übernehmen früh Verantwortung und haben verlässliche Übernahmechancen, skizziert auch Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK KoblenzTrotz dieser stabilen Basis ...







Artikel teilen

Artikel teilen