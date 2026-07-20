Die Versuche, den früheren Ahr-Landrat Jürgen Pföhler für mutmaßliche Versäumnisse in der Katastrophennacht zur Verantwortung zu ziehen, waren bisher wenig erfolgreich. Aus dem Schneider ist der Pensionär aber noch nicht. Ein Überblick.
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Für sein Katastrophenmanagement geriet Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) nach der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 schnell in die Kritik. In ihm sehen bis heute viele Menschen den Hauptverantwortlichen dafür, dass die Bewohner des Ahrtals nicht früher und konsequenter vor den Wassermassen gewarnt und Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet wurden.