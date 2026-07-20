Fünf Jahre nach der Ahr-Flut Pföhler und die Verantwortung: Bislang Fehlanzeige Frank Schmidt-Wyk 20.07.2026, 06:00 Uhr

i Als Zeuge vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe stand Jürgen Pföhler im Juli 2022 für einen kurzen Moment noch einmal im Rampenlicht. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Die Versuche, den früheren Ahr-Landrat Jürgen Pföhler für mutmaßliche Versäumnisse in der Katastrophennacht zur Verantwortung zu ziehen, waren bisher wenig erfolgreich. Aus dem Schneider ist der Pensionär aber noch nicht. Ein Überblick.

Für sein Katastrophenmanagement geriet Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) nach der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 schnell in die Kritik. In ihm sehen bis heute viele Menschen den Hauptverantwortlichen dafür, dass die Bewohner des Ahrtals nicht früher und konsequenter vor den Wassermassen gewarnt und Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen