Fünf Jahre nach der Ahr-Flut
Pföhler und die Verantwortung: Bislang Fehlanzeige
Als Zeuge vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe stand Jürgen Pföhler im Juli 2022 für einen kurzen Moment n
Als Zeuge vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe stand Jürgen Pföhler im Juli 2022 für einen kurzen Moment noch einmal im Rampenlicht.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Die Versuche, den früheren Ahr-Landrat Jürgen Pföhler für mutmaßliche Versäumnisse in der Katastrophennacht zur Verantwortung zu ziehen, waren bisher wenig erfolgreich. Aus dem Schneider ist der Pensionär aber noch nicht. Ein Überblick.

Lesezeit 3 Minuten
Für sein Katastrophenmanagement geriet Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) nach der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 schnell in die Kritik. In ihm sehen bis heute viele Menschen den Hauptverantwortlichen dafür, dass die Bewohner des Ahrtals nicht früher und konsequenter vor den Wassermassen gewarnt und Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet wurden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten