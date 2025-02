Überraschende Trendwende Hunderte treten der Linkspartei in Rheinland-Pfalz bei Sebastian Stein 08.02.2025, 05:00 Uhr

i Heidi Reichinnek ist Spitzenkandidatin der Linken für die Bundestagswahl. In den sozialen Medien schauen Millionen Menschen ihre Videos. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Lange ging es mit der Linkspartei in Rheinland-Pfalz bergab. Seit der vergangenen Woche treten plötzlich Hunderte neue Mitglieder ein. Und die Grünen melden einen neuen Rekord.

Die Linke hatte in der rheinland-pfälzischen Landespolitik nie eine große Bedeutung. Bei keiner Wahl gelang ihr bislang der Einzug in den Landtag. Über zwei Jahre hinweg verlor die Linke zudem am meisten Mitglieder im Vergleich zu allen anderen Parteien.

