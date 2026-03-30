Für Tierversuche?
Hunderte Beagles aus den USA auf den Hahn geflogen
Der Autor mit seiner Beagle-Hündin Sally. Sally hat zweieinhalb Jahre in einem Versuchslabor gelebt, bevor sie entlassen und an
Der Autor mit seiner Beagle-Hündin Sally. Sally hat zweieinhalb Jahre in einem Versuchslabor gelebt, bevor sie entlassen und an Alexander Schumitz vermittelt wurde.
Christiane Beyer

Es sind liebevolle Familienhunde. Mit Frachtflugzeugen kommen sie in den Hunsrück, von dort wohl weiter in Versuchslabore. f, was passiert — und warum auch ein Braunbär mitflog.Wir decken au

Lesezeit 5 Minuten
Es ist der 1. Oktober 2025, 9.29 Uhr. Ein Airbus A321-200 landet auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Eigentümer des Cargo-Fliegers ist die maltesische Charterfluggesellschaft SmartLynx Airlines Malta Ltd. An diesem Vormittag hat das Flugzeug unter anderem 270 Beagles geladen.

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