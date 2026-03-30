Hunderte Beagles aus den USA auf den Hahn geflogen
Es sind liebevolle Familienhunde. Mit Frachtflugzeugen kommen sie in den Hunsrück, von dort wohl weiter in Versuchslabore. f, was passiert — und warum auch ein Braunbär mitflog.Wir decken au
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Es ist der 1. Oktober 2025, 9.29 Uhr. Ein Airbus A321-200 landet auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Eigentümer des Cargo-Fliegers ist die maltesische Charterfluggesellschaft SmartLynx Airlines Malta Ltd. An diesem Vormittag hat das Flugzeug unter anderem 270 Beagles geladen.