Für Tierversuche? Hunderte Beagles aus den USA auf den Hahn geflogen 30.03.2026, 12:56 Uhr

i Der Autor mit seiner Beagle-Hündin Sally. Sally hat zweieinhalb Jahre in einem Versuchslabor gelebt, bevor sie entlassen und an Alexander Schumitz vermittelt wurde. Christiane Beyer

Es sind liebevolle Familienhunde. Mit Frachtflugzeugen kommen sie in den Hunsrück, von dort wohl weiter in Versuchslabore. f, was passiert — und warum auch ein Braunbär mitflog.Wir decken au

Es ist der 1. Oktober 2025, 9.29 Uhr. Ein Airbus A321-200 landet auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Eigentümer des Cargo-Fliegers ist die maltesische Charterfluggesellschaft SmartLynx Airlines Malta Ltd. An diesem Vormittag hat das Flugzeug unter anderem 270 Beagles geladen.







Artikel teilen

Artikel teilen