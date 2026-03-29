RheinVokal Festivalprogramm (K)ein Grund zur Klage – RheinVokal von Barock und Pop Claus Ambrosius 29.03.2026, 14:00 Uhr

i Peter Schwebs (von links), Dorota Szczepańska und Alon Sariel gastieren mit ihrem Lamento Project am 21. Juni in Neuwied. Filip Szczepanski

Ein Festival der Stimme: RheinVokal beginnt am Sonntag, 14. Juni, mit Mahlers Vierter. 18 Konzerte führen von historischer Aufführungspraxis bis zu genreübergreifenden Formaten wie dem „Lamento Project“.

Man muss jeder Situation etwas Gutes abgewinnen: Lamentieren hilft wenig – es sei denn, man macht daraus ein Konzertprogramm. Genau das tun Dorota Szczepańska, Alon Sariel und Peter Schwebs mit ihrem „Lamento Project“. Die polnische Sopranistin, der israelische Theorbist und der deutsche Jazzbassist fanden während der Corona-Pandemie zusammen; ihr Projekt widmet sich der Kunst der musikalischen Klage – quer durch Jahrhunderte und Genres.







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