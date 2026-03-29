Debatte um Mindestlohn Bauernverband fürchtet um Obst- und Gemüseanbau in RLP Cordula Sailer-Röttgers 29.03.2026, 07:00 Uhr

i Der Mindestlohn gefährdet die Konkurrenzfähigkeit der Gemüse- und Obstbauern in Rheinland-Pfalz, sagt der Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau. Ein neues Rechtsgutachten soll nun zeigen, dass eine Absenkung des Mindestlohns für Erntehelfer rechtens ist. Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Heimischer Spargel ist den Verbrauchern etwas wert – noch, sagt Thomas Richter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Importware ist oft günstiger. Ein Gutachten hat die Debatte um einen reduzierten Mindestlohn für Erntehelfer neu entflammt.

Die Agrarbranche sehnt eine Kostenentlastung herbei – und legt ihre Hoffnung auf ein jüngst vom Deutschen Bauernverband vorgelegtes Rechtsgutachten. Demnach ist ein Abschlag vom Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte rechtlich möglich. Im temporären Einfrieren des Mindestlohns sieht auch Thomas Richter, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverbands im Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau, einen wichtigen Hebel, um Obst-, ...







Artikel teilen

Artikel teilen