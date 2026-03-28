Fahrrad XXL Franz ist bester Radhändler Deutschlands
Jubel in Mülheim-Kärlich: Der dortige Fachmarkt von Fahrrad XXL Franz ist mit dem Siegel Deutschlands bester Fahrradhändler 2026 ausgezeichnet worden. Dazu wurden Kundenbewertungen wissenschaftlich ausgewertet. So hat die Geschäftsleitung reagiert.
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Das Unternehmen Fahrrad XXL Franz freut sich über die Auszeichnung als bester Fahrradhändler Deutschlands für sein Haus in Mülheim-Kärlich, vergeben vom Fachmagazin „Bike“. Basierend auf einer bundesweiten Auswertung von mehr als 635.000 Kundenbewertungen wurden die besten Fahrradhändler und -werkstätten des Landes ermittelt, informiert „Bike“.