Kundenbewertungen ausgewertet Fahrrad XXL Franz ist bester Radhändler Deutschlands 28.03.2026, 10:00 Uhr

i Der Mülheim-Kärlicher Fachmarkt von Fahrrad XXL Franz ist mit dem Siegel Deutschlands bester Fahrradhändler 2026 ausgezeichnet worden. Mathias Weller/Fahrrad Franz GmbH

Jubel in Mülheim-Kärlich: Der dortige Fachmarkt von Fahrrad XXL Franz ist mit dem Siegel Deutschlands bester Fahrradhändler 2026 ausgezeichnet worden. Dazu wurden Kundenbewertungen wissenschaftlich ausgewertet. So hat die Geschäftsleitung reagiert.

Das Unternehmen Fahrrad XXL Franz freut sich über die Auszeichnung als bester Fahrradhändler Deutschlands für sein Haus in Mülheim-Kärlich, vergeben vom Fachmagazin „Bike“. Basierend auf einer bundesweiten Auswertung von mehr als 635.000 Kundenbewertungen wurden die besten Fahrradhändler und -werkstätten des Landes ermittelt, informiert „Bike“.







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