Kundenbewertungen ausgewertet
Fahrrad XXL Franz ist bester Radhändler Deutschlands
Der Mülheim-Kärlicher Fachmarkt von Fahrrad XXL Franz ist mit dem Siegel Deutschlands bester Fahrradhändler 2026 ausgezeichnet w
Der Mülheim-Kärlicher Fachmarkt von Fahrrad XXL Franz ist mit dem Siegel Deutschlands bester Fahrradhändler 2026 ausgezeichnet worden.
Mathias Weller/Fahrrad Franz GmbH

Jubel in Mülheim-Kärlich: Der dortige Fachmarkt von Fahrrad XXL Franz ist mit dem Siegel Deutschlands bester Fahrradhändler 2026 ausgezeichnet worden. Dazu wurden Kundenbewertungen wissenschaftlich ausgewertet. So hat die Geschäftsleitung reagiert.

Lesezeit 1 Minute
Das Unternehmen Fahrrad XXL Franz freut sich über die Auszeichnung als bester Fahrradhändler Deutschlands für sein Haus in Mülheim-Kärlich, vergeben vom Fachmagazin „Bike“. Basierend auf einer bundesweiten Auswertung von mehr als 635.000 Kundenbewertungen wurden die besten Fahrradhändler und -werkstätten des Landes ermittelt, informiert „Bike“.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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