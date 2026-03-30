Kunstrasen Bonn Jovanotti: Musik ist eine Feier des Lebens Reinhard Franke 30.03.2026, 11:49 Uhr

i In seiner Heimat jubeln ihm seit Jahrzehnten Zigtausende bei seinen Konzerten zu: Der italienische Cantautore Jovanotti, der mit bürgerlichem Namen Lorenzo Cherubini heißt, bei der "Jovanotti Beach Party"-Tournee 2022. Am 7. Juli tritt er in Bonn auf. Ettore Griffoni. picture alliance/dpa/LPS via ZUMA Press Wire

In Italien ein Superstar, in Deutschland oft auf „Serenata Rap“ reduziert: Jovanotti kehrt nach Jahren zurück und spielt am 7. Juli in Bonn. Im Gespräch erzählt er von Musik als Energie, Bühnenmomenten – und einem schweren Einschnitt.

Jovanotti ein One-Hit-Wonder? Auf so eine Frage können nur Deutsche kommen. In Italien ist Lorenzo Cherubini, so der bürgerliche Name des in der Toskana lebenden Sänger, seit Jahrzehnten mit einer Bandbreite von Pop über Rap bis zur Weltmusik ein Superstar.







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