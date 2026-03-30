In Italien ein Superstar, in Deutschland oft auf „Serenata Rap“ reduziert: Jovanotti kehrt nach Jahren zurück und spielt am 7. Juli in Bonn. Im Gespräch erzählt er von Musik als Energie, Bühnenmomenten – und einem schweren Einschnitt.
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Jovanotti ein One-Hit-Wonder? Auf so eine Frage können nur Deutsche kommen. In Italien ist Lorenzo Cherubini, so der bürgerliche Name des in der Toskana lebenden Sänger, seit Jahrzehnten mit einer Bandbreite von Pop über Rap bis zur Weltmusik ein Superstar.