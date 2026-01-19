AfA Bitburg kein Einzelfall
Hunderte Asylbewerber untergetaucht – auch vom Hahn
Blick auf Gebäude der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil. Seit 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2025 gelten in Rheinland-Pfalz insgesamt 923 AfA-Bewohner als verschwunden (Archibild).
Birgit Reichert. picture alliance/dpa

Nachdem bekannt wurde, dass aus der Bitburger Aufnahmeeinrichtung 31 Asylbewerber verschwunden sind, hat das zuständige Ministerium nun die Zahl aller abgängigen Asylbewerber im Land vorgelegt.

Lesezeit 1 Minute
Eine möglicherweise bewusst an nicht berechtigte Empfänger verschickte Mail aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Bitburg hat den Stein ins Rollen gebracht: 31 dort untergebrachte Asylbewerber sind seit August spurlos verschwunden. Die AfA Bitburg ist kein Einzelfall, wie das rheinland-pfälzische Integrationsministerium nun einräumen musste.

