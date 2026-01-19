AfA Bitburg kein Einzelfall Hunderte Asylbewerber untergetaucht – auch vom Hahn Bernd Wientjes 19.01.2026, 19:25 Uhr

i Blick auf Gebäude der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil. Seit 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2025 gelten in Rheinland-Pfalz insgesamt 923 AfA-Bewohner als verschwunden (Archibild). Birgit Reichert. picture alliance/dpa

Nachdem bekannt wurde, dass aus der Bitburger Aufnahmeeinrichtung 31 Asylbewerber verschwunden sind, hat das zuständige Ministerium nun die Zahl aller abgängigen Asylbewerber im Land vorgelegt.

Eine möglicherweise bewusst an nicht berechtigte Empfänger verschickte Mail aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Bitburg hat den Stein ins Rollen gebracht: 31 dort untergebrachte Asylbewerber sind seit August spurlos verschwunden. Die AfA Bitburg ist kein Einzelfall, wie das rheinland-pfälzische Integrationsministerium nun einräumen musste.







