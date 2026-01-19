Nachdem bekannt wurde, dass aus der Bitburger Aufnahmeeinrichtung 31 Asylbewerber verschwunden sind, hat das zuständige Ministerium nun die Zahl aller abgängigen Asylbewerber im Land vorgelegt.
Eine möglicherweise bewusst an nicht berechtigte Empfänger verschickte Mail aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Bitburg hat den Stein ins Rollen gebracht: 31 dort untergebrachte Asylbewerber sind seit August spurlos verschwunden. Die AfA Bitburg ist kein Einzelfall, wie das rheinland-pfälzische Integrationsministerium nun einräumen musste.