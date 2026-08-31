Trier (dpa/lrs) – Happy End für einen Hund und seinen Besitzer: Der Vierbeiner war entlaufen und von der Bundespolizei in Trier am Samstag vorübergehend aufgenommen worden. Sein Besitzer habe zunächst nicht ausfindig gemacht werden können, teilte die Polizei mit. Das Tier sei nicht gechippt gewesen, zudem habe sich an seinem Halsband kein Name des Besitzers befunden. Doch dieser hatte sich bei der Berufsfeuerwehr in Trier wegen seines vermissten Tieres gemeldet – freudig nahm er schließlich seinen Hund aus den Händen der Bundespolizei wieder entgegen.

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