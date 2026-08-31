Entlaufener Hund
Hund verirrt sich in Trier – Polizei sorgt für Happy End
Blaulicht
Die Bundespolizei nahm sich eines entlaufenen Hundes an.
Julian Stratenschulte. DPA

Weder Chip noch Name am Halsband: Trotzdem gibt es für einen vermissten Hund ein glückliches Wiedersehen mit seinem Besitzer.

Trier (dpa/lrs) – Happy End für einen Hund und seinen Besitzer: Der Vierbeiner war entlaufen und von der Bundespolizei in Trier am Samstag vorübergehend aufgenommen worden. Sein Besitzer habe zunächst nicht ausfindig gemacht werden können, teilte die Polizei mit. Das Tier sei nicht gechippt gewesen, zudem habe sich an seinem Halsband kein Name des Besitzers befunden. Doch dieser hatte sich bei der Berufsfeuerwehr in Trier wegen seines vermissten Tieres gemeldet – freudig nahm er schließlich seinen Hund aus den Händen der Bundespolizei wieder entgegen.

© dpa-infocom, dpa:260831-930-610426/1

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