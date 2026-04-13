Labyrinth im Parkhaus Der vergessene Bunker in der Vallendarer Unterwelt Dirk Eberz 13.04.2026, 14:40 Uhr

i Jörg Diester hat unsere Zeitung in die Unterwelt von Vallendar geführt. Das Parkhaus in der Tiefgarage Marienburg konnte im Kalten Krieg in einen Schutzraum für 3360 Menschen umgewandelt werden. Der Westerwälder Bunkerexperte ist beeindruckt vom Zustand der Anlage, die 1990 gebaut und 2007 als Schutzraum wieder entwidmet worden ist. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In der Tiefgarage Marienburg von Vallendar herrscht Hochbetrieb. Doch kein Autofahrer ahnt, dass er sich gerade an einem der sichersten Orte im Land befindet. Im Ernstfall kann das Parkhaus zum Bunker werden. Wir haben einen Experten begleitet.

Andreas Schmitz sucht nach dem passenden Schlüssel, bevor sich das Schloss knirschend dreht. Die Tür in der Tiefgarage Marienburg in Vallendar klemmt. Der Geschäftsführer des Gebäudeservice Sahr muss kräftig ziehen, bis sie endlich mit einem Ruck aufspringt.







Artikel teilen

Artikel teilen