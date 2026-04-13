Labyrinth im Parkhaus
Der vergessene Bunker in der Vallendarer Unterwelt 
Jörg Diester hat unsere Zeitung in die Unterwelt von Vallendar geführt. Das Parkhaus in der Tiefgarage Marienburg konnte im Kalt
Jörg Diester hat unsere Zeitung in die Unterwelt von Vallendar geführt. Das Parkhaus in der Tiefgarage Marienburg konnte im Kalten Krieg in einen Schutzraum für 3360 Menschen umgewandelt werden. Der Westerwälder Bunkerexperte ist beeindruckt vom Zustand der Anlage, die 1990 gebaut und 2007 als Schutzraum wieder entwidmet worden ist.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In der Tiefgarage Marienburg von Vallendar herrscht Hochbetrieb. Doch kein Autofahrer ahnt, dass er sich gerade an einem der sichersten Orte im Land befindet. Im Ernstfall kann das Parkhaus zum Bunker werden. Wir haben einen Experten begleitet. 

Lesezeit 5 Minuten
Andreas Schmitz sucht nach dem passenden Schlüssel, bevor sich das Schloss knirschend dreht. Die Tür in der Tiefgarage Marienburg in Vallendar klemmt. Der Geschäftsführer des Gebäudeservice Sahr muss kräftig ziehen, bis sie endlich mit einem Ruck aufspringt.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten