In der Tiefgarage Marienburg von Vallendar herrscht Hochbetrieb. Doch kein Autofahrer ahnt, dass er sich gerade an einem der sichersten Orte im Land befindet. Im Ernstfall kann das Parkhaus zum Bunker werden. Wir haben einen Experten begleitet.
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Andreas Schmitz sucht nach dem passenden Schlüssel, bevor sich das Schloss knirschend dreht. Die Tür in der Tiefgarage Marienburg in Vallendar klemmt. Der Geschäftsführer des Gebäudeservice Sahr muss kräftig ziehen, bis sie endlich mit einem Ruck aufspringt.