Mitten in der Nacht müssen Hotelgäste ihre Zimmer verlassen. Verletzt wird zum Glück niemand. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Jockgrim (dpa/lrs) – In einem Hotel in Jockgrim im Landkreis Germersheim ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, seien alle Hotelgäste daraufhin evakuiert worden. Verletzt wurde niemand.

Den Angaben zufolge wurde der Brand in einem Hotelzimmer gegen 04:40 gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Als Brandursache komme ein technischer Defekt eines Wasserboilers in Betracht.