Das hat die RLP-CDU bei einem Wahlsieg im Land vor

Die rheinland-pfälzische CDU will bei der Landtagswahl am 22. März stärkste Kraft im Land werden. Am Donnerstag verabschiedete der Landesvorstand das Wahlprogramm. Mit bekannten Ideen und neuen Forderungen. Reicht das für den Machtwechsel in Mainz?
Lesezeit 5 Minuten
Die rheinland-pfälzische CDU will bei der Landtagswahl am 22. März die SPD nach 35 Jahren vom Regierungsthron stoßen – und eine CDU-Landesregierung mit einem Ministerpräsidenten Gordon Schnieder bilden. In den letzten Umfragen lagen die Christdemokraten vor der SPD.