Exklusiv: Blick ins Programm Das hat die RLP-CDU bei einem Wahlsieg im Land vor Bastian Hauck 08.01.2026, 16:31 Uhr

i Der Eifeler Gordon Schnieder möchte die CDU nach über drei Jahrzehnten von der harten Oppositionsbank zurück in die Landesregierung führen. Im November wurde Schnieder in Morbach im Hunsrück offiziell zum Spitzenkandidat seiner Partei bestimmt. Harald Tittel/dpa

Die rheinland-pfälzische CDU will bei der Landtagswahl am 22. März stärkste Kraft im Land werden. Am Donnerstag verabschiedete der Landesvorstand das Wahlprogramm. Mit bekannten Ideen und neuen Forderungen. Reicht das für den Machtwechsel in Mainz?

Die rheinland-pfälzische CDU will bei der Landtagswahl am 22. März die SPD nach 35 Jahren vom Regierungsthron stoßen – und eine CDU-Landesregierung mit einem Ministerpräsidenten Gordon Schnieder bilden. In den letzten Umfragen lagen die Christdemokraten vor der SPD.







Artikel teilen

Artikel teilen