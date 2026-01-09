Raub im Rhein-Lahn-Kreis Die Angeklagten eint eine Drogenvergangenheit Kim Fauss 09.01.2026, 06:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz ging der Prozess um einen schweren Raubürfall im Rhein-Lahn-Kreis weiter. Drei Männer sitzen auf der Anklagebank und ihnen wird vorgeworfen eine 78-Jährige und ihren Sohn angegriffen und Diebesgut im Wert von 100.000 Euro erbeutet zu haben (Symbolbild). Britta Pedersen. picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Drei Männer sollen eine 78-Jährige überfallen und ausgeraubt haben. Die Beute betrug einen Gesamtwert von 100.000 Euro. Der Prozess am Landgericht wurde nun fortgesetzt und gewährt einen Blick in das Leben und die Vergangenheit der Angeklagten.

Im April 2025 sollen drei Männer eine 78-Jährige und ihren Sohn im Rhein-Lahn-Kreis angegriffen und Beute im Wert von 100.000 Euro gestohlen haben. Am Landgericht Koblenz wurde nun der Prozess gegen die drei Angeklagten fortgesetzt. Der Vorwurf: schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung.







Artikel teilen

Artikel teilen