Die Angeklagten eint eine Drogenvergangenheit

Drei Männer sollen eine 78-Jährige überfallen und ausgeraubt haben. Die Beute betrug einen Gesamtwert von 100.000 Euro. Der Prozess am Landgericht wurde nun fortgesetzt und gewährt einen Blick in das Leben und die Vergangenheit der Angeklagten.
Im April 2025 sollen drei Männer eine 78-Jährige und ihren Sohn im Rhein-Lahn-Kreis angegriffen und Beute im Wert von 100.000 Euro gestohlen haben. Am Landgericht Koblenz wurde nun der Prozess gegen die drei Angeklagten fortgesetzt. Der Vorwurf: schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung.