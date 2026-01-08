Weiter Winter in RLP Schnee und Glätte führen zu ersten Problemen im Verkehr Tim Kosmetschke 08.01.2026, 15:10 Uhr

i Die Räumfahrzeuge sind derzeit im Dauereinsatz in Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag gab es vereinzelt Probleme. Auch Busse waren betroffen. Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Vorsicht, Rutschgefahr: Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz kam es schon am Donnerstag zu ersten Problemen, auch Busse waren betroffen. Am Freitag könnte es heftiger werden. Unser Über- und Ausblick.

Schnee und Eis bestimmen derzeit den Alltag vieler Menschen in Rheinland-Pfalz – und so wird es voraussichtlich auch in den kommenden Tagen vielerorts bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt weitere Schneefälle, Niederschläge sowie Sturmböen an – auf den Höhen könnte es insbesondere am Freitag zu Schneeverwehungen kommen.







