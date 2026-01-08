Winterdienst im Dauereinsatz
Sie sorgen bei Eis und Schnee für sichere Straßen
An Wintertagen herrscht auf dem Betriebsgelände der Masterstraßenmeisterei Hachenburg Hochbetrieb. Mehrere Schichten wechseln sich bei Schnee und Eisglätte mit Räum-und Streufahrten ab. Hier findet gerade eine kurze Übergabe statt.
Röder-Moldenhauer

Während sich Wintersportler und Kinder über den derzeitigen Schnee freuen, wünscht sich mancher Verkehrsteilnehmer sehnsüchtig den Frühling herbei. Unverzichtbar ist aktuell der Streu- und Räumdienst der Straßenmeistereien – auch rund um Hachenburg.

Als Berufsverkehr und Schülertransport um kurz vor 7 Uhr an diesem Januar-Morgen rund um Hachenburg (Westerwaldkreis) Fahrt aufnehmen, zeigt das Thermometer minus 2,5 Grad an. Die Region liegt unter einer dichten Schneedecke, noch am Abend zuvor sind einige Zentimeter Neuschnee gefallen.

