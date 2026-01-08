Winterdienst im Dauereinsatz Sie sorgen bei Eis und Schnee für sichere Straßen Nadja Hoffmann-Heidrich 08.01.2026, 13:46 Uhr

i An Wintertagen herrscht auf dem Betriebsgelände der Masterstraßenmeisterei Hachenburg Hochbetrieb. Mehrere Schichten wechseln sich bei Schnee und Eisglätte mit Räum-und Streufahrten ab. Hier findet gerade eine kurze Übergabe statt. Röder-Moldenhauer

Während sich Wintersportler und Kinder über den derzeitigen Schnee freuen, wünscht sich mancher Verkehrsteilnehmer sehnsüchtig den Frühling herbei. Unverzichtbar ist aktuell der Streu- und Räumdienst der Straßenmeistereien – auch rund um Hachenburg.

Als Berufsverkehr und Schülertransport um kurz vor 7 Uhr an diesem Januar-Morgen rund um Hachenburg (Westerwaldkreis) Fahrt aufnehmen, zeigt das Thermometer minus 2,5 Grad an. Die Region liegt unter einer dichten Schneedecke, noch am Abend zuvor sind einige Zentimeter Neuschnee gefallen.







