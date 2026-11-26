Mainz (dpa/lrs) – Höhenretter der Feuerwehr haben in Mainz einen verletzten Arbeiter von einem Baugerüst geborgen. Bei Arbeiten an einem Gebäude sei ein Teil einer Giebelwand eingestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der mittelschwer verletzte Mann demnach auf der vierten Ebene des Gerüsts erstversorgt. Ein Notarzt habe dann die medizinische Versorgung des Mannes sichergestellt. Mit einer Drehleiter und einer Korbtrage wurde der Arbeiter laut Feuerwehr in Sicherheit und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittle nun zur Unfallursache.

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