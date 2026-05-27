Wetter
Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad
Sommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz
Es bleibt heiß. (Archivbild)
Laszlo Pinter. DPA

Es wird weiter geschwitzt. Auch vereinzelte kurze Gewitter bringen keine Abkühlung.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es heißt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für heute Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad. Im Tagesverlauf sind den Angaben zufolge einzelne Schauer möglich. Vereinzelt könne es auch Gewitter geben mit starken bis stürmischen Böen.

Am Donnerstag werden nach der Vorhersage der Meteorologen Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad erwartet. Es bleibt demnach niederschlagsfrei. Auch am Freitag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf Temperaturen zwischen 27 und bis 32 Grad einstellen.

© dpa-infocom, dpa:260527-930-133334/1

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