In Rheinland-Pfalz werden nun auch kommunale Pegel kleiner Flüsse in den Hochwasservorhersagedienst aufgenommen. Zuletzt hatte es Kritik daran gegeben, dass diese Daten nicht öffentlich abgerufen werden konnten.

Jetzt doch: In Rheinland-Pfalz werden nun auch kommunale Pegel von kleineren Flüssen in den Hochwasservorhersagedienst (HVD) des Landes integriert. Auf der Webseite www.hochwasser.rlp.de sowie in der App „Meine Pegel“ sind nun Daten von 41 kommunalen Messstellen abrufbar. Damit wird eine weitere Maßnahme des Sieben-Punkte-Plans zur Hochwasservorsorge umgesetzt, teilt das Umweltministerium in Mainz mit: Besonders kleine Flüsse können bei Starkregen schnell anschwellen – die neuen Pegel liefern demnach wichtige Echtzeitinformationen zur Hochwasserwarnung.

Zuletzt hatte es Kritik daran gegeben, dass kommunale Pegel nicht über diese Systeme abgebildet wurden. Die Freien Wähler hatten zu dem Thema eine Kleine Anfrage gestellt, überdies wurde Ärger aus einzelnen Landkreisen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz laut, etwa aus dem Kreis Mayen-Koblenz. Die Landkreise hatten als Lehre aus der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 eigens Pegel an kleineren Flüssen wie Kyll, Nette, Saynbach und vielen anderen Gewässern zweiter und dritter Ordnung installiert. Allein: Bis jetzt konnten diese Pegelstände nicht im landesweiten System dargestellt und öffentlich abgerufen werden. Das sorgte für Ärger. Das zuständige Umweltministerium hatte erklärt, dass bereits seit dem Sommer 2023 an technischen Lösungen gearbeitet werde und sprach von „komplexen Arbeiten“. Nun sind offenbar Lösungen gefunden.

Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) betonte nun die Bedeutung dieser Pegel für die frühzeitige Warnung der Bevölkerung und Einsatzkräfte. Das Land unterstützt die Kommunen finanziell und beratend bei der Errichtung weiterer Messstellen. Die Integration der kommunalen Daten erforderte umfangreiche technische Anpassungen. Nun fließen die Daten über den Landesbetrieb Daten und Information (LDI) in die Systeme ein.