Landtagswahl Rheinland-Pfalz
Hochrechnung: CDU liegt in RLP vor der SPD
Die rheinland-pfälzische CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder könnte die Landtagswahl zum ersten Mal nach 1987 gewinnen.
Die rheinland-pfälzische CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder könnte die Landtagswahl zum ersten Mal nach 1987 gewinnen.
Katharina Kausche. picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz hat gewählt. Bis zum Wahlsonntag wurde ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU um den Wahlsieg erwartet. So haben die rund drei Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer abgestimmt. 

Lesezeit 3 Minuten
Bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl zeichnet sich ein historisches Ereignis ab: Die rheinland-pfälzische CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder könnte die Landtagswahl zum ersten Mal nach 1987 gewinnen. Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen die Christdemokraten mit Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder knapp vor der SPD mit ihrem Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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